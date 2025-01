VIDEO / MARIANI: “UN MILIONE ALLA NOTTE DEI SERPENTI, CONTRIBUTO NEGATO A PIGRO… FIGLI E FIGLIASTRI”

“Un milione per la Notte dei Serpenti… con 500mila euro della Regione mentre al Pigro si nega un piccolo contributo da 40mila euro”. Per il consigliere regionale del PD, Sandro Mariani, non è solo una questione di differenze artistiche e di portata organizzativa, ma è anche lo specchio evidente di come la Regione consideri Teramo e tutto quello che si fa a Teramo, in una chiara divisione tra “figli e figliastri” che penalizza oltremodo la nostra città.