VIDEO-FOTO/ SOPRALLUOGO DELLA PROVINCIA CON I DIRIGENTI: MENSA, ALLOGGI E NUOVE CLASSI ANDRANNO TUTTE TRA IL PASCAL E IL FORTI

E' quasi tutto deciso. E a meno di un terremoto, il sopralluogo che oggi il presidente Camillo D'Angelo ha tenuto al Pascl-Forti con l'ufficio tecnico di via Milli e i dirigenti ha dato esito pressocchè positivo. Nello spazio riservato ai moduli, i cui lavori sono partiti oggi e il parcheggio del Forti risorgerà il convitto Delfico con mensa e alloggi mentre nella parte a ridosso della collina, in quella più estrema del Pascal dove oggi è stato trasferito il Liceo Delfico nasceranno nuove aule per accogliere gli studenti dell'ex Consorzio Agrario e tutte le altre classi dislocate ancora in centro. Al posto del Falcone-Borsellino che lascerà i locali a fine anno scolastico, andranno le classi delle elementari. La definizione di questo nuovo Campus sarà messo per iscritto nella prossima ed ultima riunione che si terrà nella sede della Provincia dopodomani. E per chi ancora sperava o "sognava" che il Delfico in attesa dei tre anni ed oltre di lavori, poteva rimanere in centro, dovrà mettere la parola "fine" a questa idea perchè rimarrà solo un sogno per tutti. Del resto il Comune ha detto no all'ex stadio comunale e pure alla D'Alessandro sito tra l'altro troppo piccolo per accogliere gli oltre mille studenti rimasti senza scuola. I tempi sono stretti: le iscrizioni hanno preso il via e non si possono rischiare posti di lavoro nell'attesa di un accordo che forse non ci sarà mai.