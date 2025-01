IN VENDITA IL RISTORANTE "LA VITTORIA", TERAMO RISCHIA DI PERDERE UN ALTRO PEZZO DELLA SUA STORIA GASTRONOMICA



E’ in vendita l’antica trattoria "La Vittoria” di via Pretuzio, da oltre 50 anni svolge attività di ristorazione e alloggio con piatti tipici della cucina teramana. Da qualche ora, sulle vetrine di una nota agenzia immobiliare teramana, è comparso l’annuncio della vendita della storica attività. 350 mq di superficie totale per 390mila euro di richiesta. Sembra che a determinare i titolari alla vendita, sia stata anche l’onda lunga dei parcheggi blu in tutto il Centro Storico, che avrebbe avuto effetti sulle presenze. La vendita non significa chiusura, ma potrebbe significare, a seconda dell’acquirente, un cambio nell’offerta, con la fine di una vera e propria tradizione gastronomica aprutina. Si vedrà.