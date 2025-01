TROVANO E SALVANO POIANA FERITA, IL VIGILE ECOLOGICO CALVARESE PROVVEDE POI AL RICOVERO IN UNA STRUTTURA PROTETTA



Questa mattina in località Ponte Vezzola, due volenterosi e attenti cittadini hanno trovato una grande poiana ferita in mezzo alla strada. L'hanno presa per metterla in sicurezza.

L'animale è stato poi consegnato al vigile ecologico Vincenzo Calvarese che ha predisposto le procedure del caso, per ció che concerne il controllo dello stato di salute del rapace e il successivo ricovero presso una struttura dedicata.