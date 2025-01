TREMENDO FRONTALE, BIMBA DI 5 ANNI FERITA, CHIUSA LA STATALE 16, CHILOMETRI DI FILA

Tremendo frontale sulla Statale 16, all’altezza del Borsacchio, ferita una bambina di 5 anni, trasportata in ospedale in codice giallo. Per i rilievi dell’incidente, è stato necessario chiudere la Statale. Oltre due chilometri di fila in entrambe le direzioni.

IN AGGIORNAMENTO