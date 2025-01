"SARA NON ERA IN GRADO DI INTENDERE E DI VOLERE E NON E' SOCIALMENTE PERICOLOSA" MA TENNE IN CASA LA MADRE MORTA PER QUASI UN MESE

Sara D’Agostino non era in grado di intendere e volere al momento del fatto ed in oltre non è da considerarsi "socialmente pericolosa". E' stato deciso nell' udienza camerale davanti al giudice Roberto Veneziano convocata per l’esame della consulenza tecnica richiesta dal pubblico ministero Greta Aloisi su Sara D’Agostino, accusata dell’occultamento del cadavere dalla madre 76enne Franca, trovata senza vita dopo quasi un mese, nell' abitazione di via Arno a Teramo.

Si avvia così verso l’archiviazione il procedimento giudiziario su Sara D’Agostino dopo che il perito d’ufficio Giustino Cerritelli ha spiegato come la 44enne non sia socialmente pericolosa. Sara al momento si trova ricoverata in una casa di cura.

LEGGI QUI IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE DELLA MADRE