SCATTA L'ALERT ALLOGGIATI DELL'HOTEL, ARRESTATO ALL'ALBA RICERCATO DALLA PROCURA DI TERAMO

Doveva scontare una pena definitiva di oltre 7 anni per numerosi furti, il 53enne italiano arrestato stamane all'alba dalla polizia di Verona in un hotel del centro. La segnalazione della presenza dell'uomo in città è arrivata grazie all' 'alert alloggiati' che ogni struttura deve comunicare alla questura. Nei confronti dell'uomo era stato emesso un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e un contestuale ordine di esecuzione dalla Procura della Repubblica di Teramo a seguito di alcune condanne per fatti commessi a Chieti, Pescara e Teramo tra il 2018 e il 2020.

Il ricercato è stato portato nella casa circondariale di Verona Montorio.