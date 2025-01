VIDEO-FOTO/ E LUCE FU ANCHE PER LE PENSILINE DI PIAZZALE SAN FRANCESCO, MANCANO I CESTINI E ALTRE STRUTTURE

E luce fu..anche per le quattro pensiline di piazzale San Francesco. Ma come si puo' vedere dal video e dalle foto mancano i cestini, motivo per il quale, qualcuno ha lasciato sulla panchina immondizia. Nell'attesa che la Tua si convinga del fatto che servono almeno altre quattro pensiline e che il Comune le paghi vista la buona intenzione dichiarata dal dirigente comunale, sta per iniziare l'operazione di rifacimento del bar e dell'autostazione. I documenti stanno arrivando e a quanto ci dicono l'80 per cento dei pilastri dovranno essere rifatti perchè in condizioni pessime. Un consiglio per le prossime pensiline, la panchina è troppo piccola, mettiamo le prossime di una lunghezza più ampia così si siederanno più persone. Che ne dice voi della Tua e del Comune?