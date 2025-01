I LETTORI CI SCRIVONO / QUELLA PORSCHE… TRA LE AMBULANZE

Buongiorno certastampa… volevo scrivervi per raccontare la mia esperienza di ieri mattina all’ospedale di Teramo, dove si svolgeva non so quale convegno nell’aula magna. Ho accompagnato mia madre per una visita dermatologica… mia madre novantenne con varie patologie tra cui il Parkinson. Sono arrivata in ospedale e non c erano posti liberi per disabili (mia madre usa la sedia a rotelle) .. così ho chiesto al vigilantes del gabbiotto all’ingresso se potevo entrare per poter far scendere mia madre… Lui gentilmente ha acconsentito però ha precisato che sarei dovuta subito uscire e che non avrei potuto parcheggiare la macchina lì dentro.

Per farla breve ho lasciato mia madre all’atrio e sono uscita e ho parcheggiato a pagamento…abbiamo fatto la visita e di nuovo sono uscita per riprendere la macchina al parcheggio… premetto che ho subìto un intervento al ginocchio qualche mese fa… comunque uscendo dall ospedale mi è caduto l’occhio sulle auto parcheggiate all’interno, diversi Suv costosi e… una Porsche.

Così passando di fronte al gabbiotto con un sorriso ho chiesto al vigilantes come mai c’era un parco macchine così è lui gentilmente mi ha risposto che c’erano i pezzi da novanta a quel convegno.

Tra un sorriso e un po’ di rabbia sono andata a riprendere la macchina ho pagato il parcheggio sono rientrata e ho ripreso mia madre e subito sono uscita, lasciando l’ ultimo sgurardo su quelle Porsche.

Lettera firmata