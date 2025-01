C'E' MOLTO ABRUZZO NEL RIENTRO IN ITALIA DI CECILIA SALA, IL DIRETTORE DELL'AISE CARAVELLI E' DI FRISA

C'è anche un bella fetta d'Abruzzo nella liberazione della giornalista Cecilia Sala, 29 anni, reporter freelance del Foglio e podcaster di Chora News rientrata ieri a casa. La ragazza era stata arrestata in Iran e rinchiusa nel carcere di Evin, a Teheran. C'è grande soddisfazione a Frisa per il successo diplomatico e di sicurezza portato avanti dal compaesano generale e prefetto Giovanni Caravelli, 64 anni, direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise). Lo "007" è andato direttamente a Teheran ed è stato colui che fisicamente ha accompagnato la Sala nelle fasi del rilascio e poi nel viaggio di ritorno in Italia. E ora anche l'Abruzzo può fare festa.

Caravelli dopo aver completato il liceo classico a Lanciano ha poi intrapreso la carriera militare nel 1979, entrando nell'Accademia Militare di Modena come parte del 161º Corso "Esempio". Il Generale Caravelli è nato a Frisa (nel comune di Lanciano). Ed è stato proprio il direttore dell'Aise, a recarsi personalmente nella capitale iraniana per garantire il rientro della connazionale. L'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna è l'organismo preposto alla tutela degli interessi strategici italiani al di fuori dei confini nazionali. Il suo obiettivo principale è raccogliere e analizzare informazioni utili per la difesa della sicurezza, dell'indipendenza e dell'integrità della Repubblica, operando spesso in contesti internazionali delicati.