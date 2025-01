VIDEO / SORPRESA! IL NUOVO DELFICO… È UN CAMPO DA BASKET



Un campo da basket. Quella che tutti pensano sia una nuova scuola, anzi: “la” nuova scuola più attesa, il “Nuovo Delfico” che ospiterà il maggior numero di studenti e convittori sfrattati da Piazza Dante, è in realtà un campo da pallacanestro. Non è il cantiere della nuova scuola. Lo si legge chiaramente nel cartello di cantiere, regolarmente esposto: “Intervento di manutenzione ordinaria per la riqualificazione del campo da basket esterno nell'edificio scolastico C. Forti di Teramo”. E non si può neanche pensare che si tratti di un errore, visto che il progetto esecutivo è stato approvato con la determina dirigenziale nr. 1448 del 31-12-2024, firmata cioè l’ultimo giorno dell’anno scorso… quando tutti sapevano perfettamente che c’era un problema da risolvere, più grande e più urgente del rifacimento di un campo da basket scolastico. Eppure, la Provincia sta rifacendo un campo da basket, spendendo circa 190 mila euro. Decisamente troppo pochi per fare una scuola… anche se provvisoria. Anche se fatta di moduli. Anche se temporanea. Ieri, a nome dell’Opposizione, il consigliere comunale di Forza Italia Carlo Antonetti, proprio sul lavori in corso definiti "Intervento di manutenzione ordinaria per la riqualificazione del campo di basket esterno nell'edificio scolastico "C. Forti" di Teramo" e alle recenti notizie apparse sugli organi di stampa in relazione all'annunciata realizzazione su detta area o similari, da parte della Provincia di Teramo, di settori della Scuola jolly per il Convitto Nazionale Delfico, ha chiesto al Comandante della Polizia Locale, ai dirigenti b comunali e al Genio Civile “se esistono agli atti le relative comunicazioni e/o richieste di autorizzazioni e/o di concessioni in materia urbanistica e di opere in conglomerato cementizio”.

ELISABETTA DI CARLO