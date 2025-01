“RINFORZI ALLA QUESTURA DI TERAMO: ASSEGNATI DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 5 ISPETTORI E 13 AGENTI

Nella giornata di ieri il Questore di Teramo Carmine Soriente ha accolto e dato il benvenuto ai tredici poliziotti appartenenti al ruolo Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Teramo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che andranno a potenziare l’organico degli uffici di viale Bovio, rivolgendo loro parole di incoraggiamento e un augurio di buon lavoro in un territorio delicato che richiede impegno ed attenzione.

Gli agenti, tutti già con una pregressa esperienza, sono stati trasferiti a Teramo da svariate realtà del territorio nazionale ed hanno prestato servizio nelle Questure o nelle “specialità” della Polizia di Stato.

Il nuovo personale andrà a rinforzare gli organici degli uffici operativi quali le Volanti e degli uffici interni maggiormente impegnati nel gestire le attività di assistenza al cittadino e di front office, quale l’Ufficio Immigrazione, in questo caso per l’ulteriore implementazione delle espulsioni dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

Ai nuovi agenti si aggiungeranno, nella giornata di domani, cinque ispettori, anche loro con pregresse esperienze professionali, provenienti dalle Questure di Ferrara, Reggio Emilia, Ascoli Piceno e Roma, e dalla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, che costituiscono un importante innesto per la Questura di Teramo.

Gli ispettori, qualifica di marcata rilevanza strategica e operativa nella Polizia di Stato, rappresentano un nevralgico collegamento tra la dirigenza e le qualifiche di base, supportando i vertici della Questura nelle scelte strategiche.

“Un’importante assegnazione di risorse, specifica il Questore di Teramo Carmine Soriente, che testimonia l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza verso il nostro territorio e verso le comunità della provincia di Teramo”.