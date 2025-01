VIDEO/ CHIESA GREMITA PER L'ADDIO A PAOLO VASANELLA

Lutto cittadino ed esposizione a mezz'asta delle bandiere negli edifici pubblici oggi a Giulianova per i funerali del presidente emerito del Consiglio Comunale di Giulianova Paolo Vasanella. Funerali che si sono svolti nella chiesa di San Pietro Apostolo.

"La scomparsa di Paolo Vasanella rappresenta una perdita per la Città di Giulianova, per Fratelli d'Italia e per tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo - ha scritto Marilena Rossi, presidente provinciale FdI Teramo - Profondo conoscitore della politica provinciale e regionale, amministratore e innamorato di Giulianova, ha dedicato la sua vita professionale all'interno dell'ospedale cittadino con grande umanità e la sua vita politica per il bene dei suoi concittadini.

Chiesa gremita e commossa per l'ultimo addio a Vasanella.

Si ringrazia per il filmato Radio G