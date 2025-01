IL PREFETTO VITTORIO RIZZI PRESIDENTE DEL PREMIO BORSELLINO E’ IL NUOVO DIRETTORE DEI SERVIZI SEGRETI

Il super poliziotto prefetto Vittorio Rizzi, già vice capo vicario della polizia e Presidente del Premio nazionale del Premio Paolo Borsellino è stato nominato nuovo direttore dei servizi segreti - Dis, Dipartimento informazioni per la sicurezza della Repubblica. Direttore centrale anticrimine con alle spalle una carriera di successi investigativi in tutti i campi, dall’antiterrorismo alla lotta alla mafia e alle brigate rosse fino alla criminalità organizzata di Roma e Milano oltre ad aver guidato a Bologna il gruppo investigativo per individuare i brigatisti responsabili dell’uccisione di D’Antona e Marco Biagi

L'annuncio della nomina da parte della premier Meloni di Vittorio Rizzi a direttore del Dis premia la sua esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche della sicurezza nazionale e internazionale, un patrimonio indispensabile per affrontare le complesse sfide del settore. Il suo percorso professionale e la sua competenza fanno del prefetto Rizzi la figura ideale per guidare il Dis in un momento storico così delicato. Dal Premio Borsellino giungano al nostro Presidente i miei migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico, certissimi che saprà far bene anche in questa nuova missione.