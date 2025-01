FEMMINICIDIO A GIULIANOVA, SINDACO COSTANTINI: 'E' STATO UN EFFERATO OMICIDIO'

"Aspettiamo l'esito delle indagini che, secondo me, avranno bisogno di tempo. La nostra comunità è frastornata per l'accaduto. Siamo una piccola realtà che rimane basita, sconvolta davanti a fatti del genere, davanti a quello che sembra un efferato omicidio, con occultamento di cadavere. Bisogna capire, si tratta di ricostruire l'accaduto". Il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, commenta così la drammatica fine di Fabiana Piccioni, di 47 anni, il cui corpo semicarbonizzato è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, da alcuni cacciatori, nelle campagne di Giulianova. "Non la conoscevo - continua il primo cittadino - ma mi hanno detto che ha svolto diversi lavori. Nel 2019 si era anche candidata nella lista "Idea" che mi sfidava alle Comunali, con il candidato a a sindaco Pietro Tribuiani". Il corpo, nudo e parzialmente bruciato, è stato identificato dal fratello grazie

a un piccolo tatuaggio sull'avambraccio. La scomparsa di Fabiana era stata denunciata giovedì scorso dai genitori ai carabinieri di Giulianova.