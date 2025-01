ATER / E' NATA LA TASK FORCE DELLA RICOSTRUZIONE CON PROFESSIONISTI ESTERNI, GROTTA: «UNA RIVOLUZIONE, PER DARE UN'ACCELERAZIONE DECISIVA»

E’ stata approvata ieri, dal Consiglio di Amministrazione dell’Ater di Teramo, la creazione della Task

force per la ricostruzione. Si tratta, per la sua impostazione operativa, di una vera e propria

rivoluzione. Alla luce del perdurare delle criticità legate alla ricostruzione post-sisma del 2016, che

hanno lasciato inagibili quasi 400 alloggi di proprietà dell’Ater Teramo, il presidente Alfredo Grotta,

vista la complessità degli interventi, ha deciso infatti di creare questa nuova unità operativa che,

distinta per ciascun edificio e composta da professionisti esterni, possa imprimere

un’accelerazione decisiva alla ricostruzione degli immobili Ater danneggiati dal terremoto.

La nuova Task Force, della quale i costi non graveranno sul bilancio dell’Ater di Teramo, ma

troveranno copertura finanziaria nei fondi per la ricostruzione post-sisma 2016, si avvarrà di

professionisti esterni, ai quali saranno affidate le seguenti funzioni:

- Coordinamento Generale della Ricostruzione (Responsabile della Ricostruzione).

- Responsabile del Progetto (RUP).

- Supporto ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per la gestione tecnica e amministrativa.

- Progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).

- Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

- Collaudi statici e tecnico-amministrativi.

- Collegio Consultivo Tecnico.

- Supporto amministrativo, legale e finanziario, inclusa la rendicontazione e la gestione dei fondi,

predisposizione atti di gara e contratti di appalto.

Entro il mese di gennaio, saranno resi noti sul sito ufficiale dell’Ater i criteri per la selezione dei

professionisti esterni, che saranno poi chiamati a far parte della Task Force.

Particolare attenzione sarà riservata al monitoraggio dell’azione della stessa task force. Il Consiglio

di Amministrazione, infatti, ha disposto che il Direttore Generale e il Responsabile della

Ricostruzione provvedano a verificare lo stato di avanzamento delle attività, presentando report

trimestrali al CdA sull’utilizzo dei fondi e sullo stato di realizzazione degli interventi.

Grande importanza, infine, anche per la trasparenza verso la comunità, con la regolare

pubblicazione di aggiornamenti sul sito web dell’Ater e su altri canali di comunicazione ufficiali.

«Con la nascita di questa task force - dichiara il presidente Alfredo Grotta - vogliamo da una parte

accelerare gli interventi di ricostruzione, dall’altra rendere partecipe il territorio, sia per quello che

riguarda le forze che può esprimere a sostegno di questa nostra sfida, sia consentendo ai veri

protagonisti, che sono i nostri inquilini, di essere coinvolti nei processi di ricostruzione, con

un’informazione attenta e costante».