VIDEO/ COSTANTINI: "DELITTO EFFERATO MA GIULIANOVA SAPRA' REAGIRE ANCHE QUESTA VOLTA"

«Bisogna sapere cosa è accaduto e chi si è accanito sul corpo di Fabiana. Sono certo che si tratta di un episodio sporadico«. L'ultimo episodio di omicidio che si ricorda a Giulianova fu quello dell'imprenditore Torelli. «Quello di Fabiana è un episodio efferato, un cadavere in maniera vile dato alle fiamme così non ha precedenti nel nostro comune. I genitori che oggi sono stati qui in comune erano presenti al funerale di Paolo Vasanella e durante la messa il comandante dei vigili urbani mi ha messo al corrente del cadavere ritorvato in via Cavoni».