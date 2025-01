FEMMINICIDIO / C’È UN NOME NELLA DENUNCIA DEI FAMILIARI: UN UOMO CHE POTREBBE AVERE AVUTO UN RUOLO DECISIVO NELLA MORTE DI FABIANA

C’è un nome. Il nome di un uomo che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella morte di Fabiana Piccioni. È lo stesso nome che i genitori della donna, nella loro denuncia di scomparsa, hanno indicato come “informato sui fatti”. È lo stesso nome dell’uomo con il quale, la madre di Fabiana Piccioni, ha avuto una accesa discussione, nelle ore successive alla scomparsa della figlia. È il nome che i familiari hanno riferito al Sindaco Costantini, esternando tutti i loro dubbi. È il nome che i genitori di Fabiana, quando saranno ascoltati oggi pomeriggio, riferiranno alla dottoressa Aloisi. che sta indagando sul caso. È il nome di un uomo, da anni amico della scomparsa, che avrebbe lasciato Giulianova nei giorni immediatamente successivi alla lite con la madre. Per ora non è indagato né ufficialmente sospettato.