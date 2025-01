DIALOGO / «COMBA', A TTA' .NTE NE FRACHE NINDE DE STA CITTA'»



SOR PAOLO – Combà… combààà…. Vi’ qua.

BERARDO – Hei, Sor Pa’… ‘mbeh mo’ che fì? Ti sti simbre zitte e mo’ che passe je te mitte a parlà?

SOR PAOLO – E’ che vulasse sapa’ caccose…

BERARDO – Che cosa vorresti sapere? E proprio da me? Lasciami perdere… ho la pancia piena e mi sto facendo una fumata in santa pace… non mi disturbare…

SOR PAOLO – E che disturbo ti sto dando? Voglio farti solo qualche domanda. Sto sempre qua, ‘mbacce a stu mure… e, se nen me ome dice caccose, je ne sacce ninde cchiù de sta cettà.

BERARDO – E proprio da me vuoi sapere? Ieri sera sono stato a mangiare ssà a Schillaci e me so’ magnate ‘na bella pecora alla callara… je mangàve la parola… ma stasera mi sono fatto una magnata di pesce…

SOR PAOLO – Mi fa piacere. Mo’ la sigaretta ci sta bene, e mentre fumi mi puoi rispondere. Volevo sapere che fine ha fatto ssu Licèe Delfiche. Ca jìte a finì?

BERARDO – E che ne so io? Che m’importa. Figli che vanno a scuola non ne ho, nipoti nemmeno… Che me ne importa?

SOR PAOLO – Allora non sai niente?

BERARDO – E che devo sapere? Io penso a me. Che me ne importa di li scole?

SOR PAOLO – E caccose su le teatre rumàne li sì? Ca jìte a fini?

BERARDO – Il teatro romano? Ca è? Lli ddo tre prete vicchie…? Se è pe’ mmà li po’ pure arcazzà. Che ce ne facciamo delle pietre vecchie?

SOR PAOLO – Allora forse sai qualche cosa delle strisce blu. E’ vero che aumentano sempre di numero e di costo?

BERARDO – Sai a me importa delle strisce blu. Io la macchina la tengo in garage e la prendo solo quando devo andare a comprare qualche cosa…. E vado sempre a Pescara. Torno, la rimetto in garage… perciò a me delle strisce blu non mi importa niente.

SOR PAOLO – E sai qualche cosa delle piste ciclabili? E’ vero che hanno messo dei cordoli sullo stradone che hanno ristretto la strada?

BERARDO – Scì, ho sentito qualche cosa, ma a me che me ne importa? Je ‘mbeciclàtte ‘nge vaje, la màchene la pìje ugne morte de pape…

SOR PAOLO – Ma non vai a lavorare? Che lavoro fai?

BERARDO – Lavoro? Io non lavoro… tinghe tre quattre lucàle affittìte lunghe lu Corse…

SOR PAOLO – Quindi campi di rendita…

BERARDO – Che ci sta di male? T’arvè caccose a ttà?

SOR PAOLO – A mma ninde. Dimmi, ma se non lavori, che fai? Come passi il tempo? Leggi? Giornali? Libri?

BERARDO – Li giurnàle nni so’ maje lette. E i libri… l’ultimo lo lessi quando mi diplomai…

SOR PAOLO – Quindi non frequenti né edicole né librerie né biblioteche…

BERARDO – Per me le edicole, le librerie e le biblioteche le possono chiudere tutte… chi ci à jìte maje?

SOR PAOLO – E l’uspedàle? Hai capito dove lo mettono poi l’ospedale nuovo?

BERARDO – Lo mettessero dove gli pare. Tanto io, quando mi serve qualche cosa, vaje a vìsete a pahamènte, nn’aspette e tinghe sùbbete ciò che vujie.

SOR PAOLO – Combà. Me sembre che a ttà ‘nte ne frache ninde de sta città.

BERARDO – Hì viste che l’hì capite? Che me ne deve frecare a me di questa città di zoticoni?…

SOR PAOLO – Però ti chiami Berardo… so’ sentite jìre une che ti chamàve ccusci. Porti il nome del santo protettore di questa città, qualche cosa te ne dovrebbe importare.

BERARDO – Je me chiame Berarde peccà lu nome me l’à masse papà… pe’ mmà me putàve chiamà pure Franche, Pitre, Giorge, Pasquale… aère lu stasse.

SOR PAOLO – Ma non ti dispiace che la città si sta spegnendo come una candela? Ho sentito dire da altri che il commercio langue, il centro è deserto, i negozi chiudono, per le strade ci sono bande di ragazzacci che fanno risse e danno coltellate… che la città è piena di buche nelle strade.

BERARDO – Sor Pa’, a mmà non me ne importa niente. Tanto i negozi che stanno nei locali che tengo affittati non chiuderanno mai. Ci stanno tutti bar e a Teramo i bar non chiudono mai, anzi, non fanno altro che aprire.

SOR PAOLO – Insomma a te interessano solo i bar.

BERARDO – Beh, che altro mi dovrebbe interessare?

SOR PAOLO – Ma il passato storico di questa città… il futuro…

BERARDO – Il passato è passato e non torna più. Il futuro deve ancora arrivare… che me ne importa?

SOR PAOLO – Ma a votare ci vai?

BERARDO – A votare? Da mo’ che non vi vado! Tanto sono tutti uguali, tutte magnarùne.

SOR PAOLO – Combà, pe’ dirtela tutte, a mmà lu magnaròne mi simbre tu.

BERARDO – Se a bave e magnà me lo posso permettere, che vuoi? Chi la po’ la po’.

SOR PAOLO – Combà… che t’appicce n’addre segaràtte va bbone…ma lu paccatte svudde nnu pu’ jettà jò ‘n terre.

BERARDO – La Team ci pensa. Se no, che la paghiamo a fare?…

SOR PAOLO – Hei, hei, hei… però mo’ ‘nte pu’ matte a piscià prubbje qua sobbre a li pite mi.

BERARDO – Zitte, tanto tu i piedi non li hai… che te fa ‘na ‘mbusse?

SOR PAOLO – E la puzze? ‘Ngi la mitte la puzze?

BERARDO – La puzze? Lu piscia mi prufùme… ‘nghe tutte li Campare che me so’ bevute...

SOR PAOLO – Mo facce chiamà li huardie.

BERARDO – Li huardie? Ma se a Teramo le guardie non ci stanno manco di giorno, figurati di notte…

SOR PAOLO - Grrrr Grrrr Grrrr. Zezzò…

ELSO SIMONE SERPENTINI