INVESTITO ALL’ALBA SULLE STRISCE PEDONALI

È stato investito all’alba, sulle strisce pedonali, a Castelnuovo davanti ad Acqua e Sapone, un 66enne, che stava attraversando la strada. Per cause in corso di accertamento, l’uomo è stato travolto da un’auto di passaggio. Subito soccorso dai passanti, l’uomo è stato poi trasportato in ospedale dall’auto medica del 118, in codice giallo.