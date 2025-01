FOTO/ OGGI A CASTROGNO “ANIME SALVE” LA MUSICA DI DE ANDRÉ NEL TEATRO DEL CARCERE

È andato in scena oggi “Anime salve”, il concerto dei Princesa, l’affermata cover band di De Andrè, sul palco del teatro interno alla Casa circondariale di Castrogno, a Teramo, ANIME SALVE, uno spettacolo ideato in collaborazione con l’associazione Volée e incentrato sulle canzoni di Faber, è stato, per sua natura, riservato al solo pubblico delle autorità e dei detenuti del carcere teramano, ma ha voluto essere l'elogio della solitudine ...dedicato agli "spiriti solitari"..in questo caso e per ovvie ragioni i "soli" non per scelta... tuttavia la strada è quella dove in fondo intravedi la libertà… così come lo stesso De André raccontó nel concerto al Brancaccio. Anime salve sostanzialmente è il "discorso sulla libertà.."... Volée in punta di piedi ha voluto condividere... senza proclami senza troppe vetrine... la realtà carceraria oggi quasi insostenibile soprattutto a Teramo, dove la chiusura dell'alta sicurezza ha provocato un disequilibrio della vita interna sia tra detenuti che per il personale, il massiccio trasferimento soprattutto dalla capitale dei comuni, molti sono giovani e molti affetti da dipendenze e problemi psichiatrici diffusi sta rendendo l'istituto un inferno. Il progetto per il nuovo anno è incontrarli e parlare di emozioni... è l'impegno della associazione Volée che per il sociale non chiede alcun intervento pubblico... è un pro bono vero.