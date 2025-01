MUORE DA SOLO NELLA ROULOTTE TRA LE MONTAGNE

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato rinvenuto in una roulotte in località Macchia Da Sole a Valle Castellana. Sul posto il 118 e i Carabinieri della locale stazione. L’uomo, L.F sono le iniziali sarebbe morto per cause naturali. A chiamare i soccorsi alcuni residenti che non lo avevano visto più uscire dalla roulotte. Era staato il Comune a dargli il terreno nel quale aveva posizionato la casa mobile. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.