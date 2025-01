LUTTO / SI E' SPENTO A SOLI 48 ANNI ROCCO LEONE, FU ANCHE VETERINARIO DEI REALI DI GIORDANIA

Si è spento a soli 48anni, dopo aver strenuamente combattuto contro la malattia, che in pochi mesi l'ha strappato all'amore dei propri cari, Rocco Leone, pugliese d’origine ma teramano d’adozione, veterinario di chiara fama specializzato nella cura dei cavalli. Nato a Bari, a 22 anni proprio per amore dei cavalli si iscrive a veterinaria, si laurea, anche seguendo un tirocinio specialistico in Romania, e arriva a Teramo nel 2007 per frequentare l’università come laureato frequentatore e inizia a svolgere attività di libera professione nel febbraio 2008. Nello stesso anno stipula una convenzione come veterinario riconosciuto con l’associazione regionale allevatori per favorire la nascita dell’anagrafe equina. Nel 2008 diventa responsabile del benessere e della salute di tutti gli animali della Fattoria Didattica “Ricciconti” di Atri. Nello stesso anno si trasferisce a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia, presso l’allevamento Toniatti per seguire la stagione riproduttiva. Al rientro in Abruzzo seleziona cavalla di linea di sangue importante nel salto ostacoli per fondare Allevamento Collevento di Rocco Leone. Era associato alla federazione italiana sport equestri (FISE) come veterinario endurance nazionale, come giudice al cancello veterinario e come Veterinario dei Trattamenti. Nel 2015 vince il concorso bandito dall’IZS Abruzzo e Molise per un’attività sperimentale dal titolo “Valutazione di efficacia e innocuità di un vaccino bivalente Peste Equina allestito con sierotipi 5 e 9” presso il Central Veterinary Windhoek in Namibia. Nel 2018 viene chiamato come Veterinario residente come responsabile sanitario dell’allevamento Royal Jafar Stud di Proprietà della Famiglia Reale di Giordania dedicata all’allevamento di Puro Sangue Arabi da Show. Attualmente lavorava alla Asl di Modena, con importanti incarichi. Rocco Leone viveva a Campli. Lascia la moglie Emanuela e i figli Alessandro e Mattia. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Petrucci di Villa Pavone, i funerali si svolgeranno lunedì alle 15 a Villa Mosca.