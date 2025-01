IL PERSONAL TRAINER MARCO CIPRIETTI AMICO DI FABIANA PICCIONI DICE: "ERA UN'AMICA NON SONO IO IL MOSTRO CHE CERCANO, L'HO INCONTRATA AL PUB IL 29 DICEMBRE, STAVA BENE"

L'avvocato Manisco ha annullato la conferenza stampa fissata per domani, lunedì. Nella mail si legge: "Abbiamo preso coscienza del fatto che in un momento così delicato, nel quale gli inquirenti, con tanta attenzione e cura lavorano alla ricostruzione dei fatti, l’intervento della famiglia di Fabiana potrebbe solo creare confusione. Nell’interesse della verità per Fabiana e scusandoci per il disguido, annulliamo la convocazione e inviamo ringraziamenti e cordiali saluti". Quindi per ora non sapremo altro da questa vicenda dalla famiglia.

Nel frattempo, nell'attesa che si venga a conoscenza di chi ha trasportato il cadavere di Fabiana in via Cavoni, tutta la stampa si è messa alla ricerca del personal trainer di una palestra di Giulianova che secondo i genitori diella donna avrebbe visto nelle ore prima di morire Fabiana: Marco Ciprietti il quale al telefono racconta a tutti: "No, non sono io il mostro che cercano e non voglio aggiungere altro".

Lui qualche ora dopo la notizia aveva postato sulla sua pagina un ricordo di lei: "Più di 30 anni che siamo amici, eri una sorella per me. Ne abbiamo passate tante insieme. Per sempre la mia migliore amica. Riposa in pace Fabi". E il post ha creato curiosità in molti che erano a conoscenza della denuncia depositata ai carabinieri di Giulianova dalla famiglia i primi giorni di gennaio quando Fabiana mancava da casa e non rispondeva più al cellulare. Marco Ciprietti racconta:

"Con Fabiana siamo stati amici da trent'anni, da quando avevo sedici anni, in pratica, amici fraterni, ci confidavano tutto, anche se, poi, negli ultimi tempi, le frequentazioni erano scemate. L'ultima volta ci siamo incontrati il 29 dicembre scorso al pub "Malto da legare", in viale Orsini e abbiamo bevuto una birra. Non l'ho trovata preoccupata, dice al Messaggero Abruzzo oggi, anzi, abbiamo parlato di molte cose, ma era tranquilla, solare, come lo è sempre stata. Che cosa è accaduto poi? Non sta a ma dirlo. Non lo so, da quel giorno, non l'ho più vista". Ma c'è un altro episodio che coinvolge e qui in maniera più diretta Ciprietti. Ed è stato quando la mamma di Fabiana Piccioni, Giulia, due giorni dopo la scomparsa della figlia, si è recata a casa sua chiedendogli dove fosse sua figlia. E qui ci sono versioni diverse sul colloquio. La donna avrebbe dichiarato di essere stata maltrattata e mandata via, mentre Marco dice: "È vero, la mamma è venuta a casa mia e voleva avere notizie della figlia, anzi era convinta che fosse lì ed allora io l'ho anche invitata a salire, ma lei se n'è andata".

Ed è stato dopo questa visita che i genitori di Fabiana si sono recati dai carabinieri a sporgere denuncia di scomparsa della figlia ed in quella sede hanno riferito del fatto che la mamma era stata a casa di Marco e di non averla trovata.

Ciprietti è stato sentito dai carabinieri come persona informata sui fatti. Il fascicolo del sostituto procuratore Greta Aloisi è ancora contro ignoti PER "morte come conseguenza di altro reato e soppressione di cadavere".

Le indagini dei carabinieri. Molti tabulati telefonici richiesti sono già all'esame degli investigatori così come le immagini di tanti sistemi di videosorve-glianza di un'ampia zona di Giulianova proprio nella zona dello Splendore perchè sulla stradina non vi sono telecamere. Fondamentali, naturalmente, i tabulati telefonici per capire gli ultimi contatti della donna e ricostruire gli ultimi spostamenti. Sono state sentiti altre decine di persone informate sui fatti. Si continua a cercare la bicicletta, il cellulare e lo ziano.