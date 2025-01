ROGO ALLE ISOLE VERGINI, PERDE LA VITA LA MOGLIE DI CHEF ESPOSITO DI GIULIANOVA

Una tragedia alle Isole Vergini Britanniche porta alla "ribalta" ancora una volta Giulianova. In questo paradiso dalla natura rigogliosa, infatti, ha perso la vita in un incendio la moglie ventunenne di un noto chef di Giulianova, Christian Esposito, 36 anni, che lavora in uno dei più famosi ristoranti, dopo che cinque anni fa era andato a cercare fortuna all'esterno. È considerato un vero talentoi. L'incendio in cui ha perso la vita la moglie, sposata appena un anno fa, si è sviluppato il tre gennaio scorso. Christian era uscito per fare la spesa assieme ad alcuni amici e la moglie era rimasta da sola in casa. Più tardi solo un corpo senza vita e una tragedia che Christian ha comunicato al telefono ai suoi genitori che vivono a Giulianova.