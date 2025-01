RICOSTRUZIONE DEL COMUNE, IL CANTIERE IN FUNZIONE SOLO A FINE 2025

Slitterà di sei mesi la data di apertura del cantiere che era stata programmata per marzo prossimo ha spiegato il dirigente Usr Teramo, Piergiorgio Tittarelli - a causa dell'intervento della Soprintendenza (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) che ha negato la demolizione e ricostruzione dell'arco che insiste tra via Palma e piazza Orsini e che contiene anche alcune targhe romane da tutelare». Non se ne parla per ora dunque di avviare il cantiere nella sede di via Orsini. Il Sindaco con tanto di caschetto aveva annunciato la sistemazione per il 2024 ed invece niente da fare. L'immobilismo ha bloccato l'avvio anche di questo cantiere. Sono tanti i teramani che sognano di rivedere in vita questa storica sede. Per ora dovranno continuare a sognare.

Il passaggio che unisce due lotti del municipio quindi dovrà essere conservato con interventi adeguati. Si dovrà rimettere mano al progetto «che è in fase di revisione perché si dovranno apportare modifiche che prevedono un rinforzo nelle sale attigue, non potendo intervenire duramente sulle strutture soprastante l'arco. Bisognerà fare altri saggi, tenendo d'occhio di elevare l'indice di vulnerabilità a 0,6 come minimo, prima era inferiore. Per il progetto esecutivo si dovrà attendere il mese di aprile e il cantiere potrà essere consegnato tra ottobre e novembre. Si spera.