«I GIOVANI HANNO BISOGNO DI MAESTRI». NELLA MESSA PER IL GIOVANE DI FORZA ITALIA MORTO SUICIDA CI SI INTERROGA SULLE NUOVE GENERAZIONI



“Questo nostro giovane amico ciha riportato alla realtà, al senso della vita e anche della morte, e ciò ha cambiato completamente il clima" della kermesse, "tant'è che avete giustamente ritenuto opportuno sospendere i lavori e rimanere concentrati su quello che è accaduto". Lo ha detto Don Maurizio Buzzelli, parrocco che presiede il tribunale ecclesiastico della diocesi di Pescara e dell’Appello dell'Abruzzo e Molise, celebrando, all'Aqua Montis Resort di Rivisondoli, dove si stava tenendo la kermesse di Forza Italia "Azzurrinvetta", la messa per l'anima di Luca Palmegiani, il militante del partito morto ieri in circostanze drammatiche, suicidandosi. Alla messa ha partecipato il vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani e tutto lo stato maggiore del partito. La morte di "Luca - ha proseguito don Buzzelli - ci richiama a una realtà più forte, più vera e sia la politica che la Chiesa hanno un grande responsabilità nei confronti delle giovani generazioni, l'ha detto finanche il papa che c'è un cambiamento epocale che va condotto, va educato, non va lasciato a se stesso. Le giovani generazioni hanno bisogno di testimoni e di veri maestri, perché tutte le generazioni sono state giuidate, hanno avuto un padre, un maestro. Ora le nuove generaazioni vanno alla ricerca di questi, questa nostra società non è solo fluida, è gassosa, perciò più che mai si ha bisogno di gente coi piedi per terra e con lo sguardo rivolto verso l'alto". La morte di Luca, ha sottolineato Buzzelli, "ha cambiato il modo per cui stiamo qui, è cambiato ma è divenuto più vero, perché ci richiama alle realtà vere della vita”.