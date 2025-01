ATER/ ANNA DI OTTAVIO: "PERCHE’ ORA E NON PRIMA?"

Le comunicazioni a mezzo stampa conseguenti all’insediamento del nuovo Presidente dell’ATER Teramo, al quale – come sfollati e sgomberati da Edifici ATER - non si può che fare gli auguri di buon lavoro, ci lasciano alquanto sorpresi e ci incuriosiscono parecchio!

Si comunica la nascita della Task Force della Ricostruzione composta da professionisti esterni che associata distintamente ad ogni edificio dovrebbe imprimere la tanto attesa accelerazione. Noi sfollati ricordiamo perfettamente che, in ottemperanza alle Ordinanze Commissariali, erano stati individuati dei RUP esterni che nel volgere di poco tempo sono stati “allontanati” con risibili motivazioni: ci è stato detto che il loro impegno ridotto in quanto dipendenti di altre Amministrazioni, non permetteva la velocizzazione necessaria alla già trascurata ricostruzione. Peccato che nelle risposte date si evitasse il riferimento alla specifica caratteristica diquesti professionisti, individuata dall’Ordinanza, di essere strutturati in altre Amministrazioni e peccato, ancora, che il rimedio trovato di demandare ai due RUP interni l’intera responsabilità risultasse un male peggiore!

Cosa è cambiato ora? Perché non si è potuto fare e non sono stati coinvolti professionisti esterniin passato?

Il nuovo Presidente comunica anche la soluzione delle problematiche dell’edificio di via Adamoli n°48, l’unico per il quale formalmente si è concluso l’iter della ricostruzione con modalità che tutti ricordiamo; a tutt’oggi, però, non sono stati riattivati gli ascensori e non sono definite le modalità e le entità dei rimborsi, un diritto innegabile dei residenti che hanno visto distrutti i loro arredi e i loro alloggi.

Noi sfollati non mettiamo in dubbio l’alta motivazione e l’alta sensibilità civicadel nuovo Presidente.Questi aspetti li abbiamo visti, all’inizio del loro mandato, anche nei suoi predecessori e per tale motivo confidiamo che almeno ora le buone intensioni non vadano a schiantarsi contro un “qualcosa” che non riusciamo a denominare e che da sempre ci fa sentire presi in giro!

Anna Di Ottavio

Rappresentante degli Sfollati