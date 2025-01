VIDEO / BOMBE O MINE INESPLOSE SULLA FERROVIA IN VIALE CRISPI? ARRIVANO GLI SPECIALISTI

Le ferrovie erano, durante la guerra, tra gli obiettivi più bersagliati dai bombardamenti, ma anche dalle mine, sistemate per danneggiare i binari e impedire, così, l’arrivo di rifornimenti e truppe. Capita spesso, quando si lavora sulle ferrovie, di trovare bombe inesplose. Per questo, nelle prossime ore arriverà a Teramo un’impresa specializzata nella ricerca di ordigni bellici, che dovrà verificare tutto il terrapieno ferroviario in viale Crispi, sul quale sono cominciati i lavori relativi all’arretramento della Stazione. Oltre al sopralluogo, quelora si scoprissero eventuali bombe o mine, la stessa impresa provvederà alla bonifica.

