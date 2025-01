ADDIO ”FRANÇOIS“ SOTTO LE TUE FORBICI DA MAESTRO COIFFEUR SONO PASSATE GENERAZIONI DI TERAMANI



Se ne è andato ”François“, al secolo Francesco Di Polidoro, maestro parrucchiere, firna storica dell’arte della parrucchieria a Teramo. Avrebbe compiuto quest’anno 92 anni. Intere generazioni di teramani sono passate sotto le sue forbici. Uomini e donne trovavano, nel suo salone, affacciato su piazza Cellini prima e in piaza Sant'Anna negli ultimi anni, sempre un consiglio alla moda e la giusta risposta ai loro desideri. Per oltre mezzo secolo, è stato un riferimento vero in città, un artigiano nel senso più nobile, capace di fare della sua passione un lavoro e del lavoro un’arte. Padre di Filippo, commercialista, e di Luca, ex allenatore, lascia alla città l’eredità umana fatta di valori antichi e di grande amore per Teramo.