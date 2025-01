VIDEO / FRACASSA: «IL SINDACO ADESSO INTERVIENE SUL CARCERE... NOI AVEVAMO CHIESTO CINQUE MESI FA UN CONSIGLIO COMUNALE... E ANCHE ANDREA CORE»



«Avevamo chiesto, cinque mesi fa, un Consiglio Comunale straordinario sul problema del Carcere di Castrogno… ma la Maggioranza non ha sentito la necessità di organizzarlo… eppure lo sollecitava anche Andrea Core…». Il consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, non ha gradito l’esternazione del Sindaco sulla situazione della casa circondariale di Castrogno, ovviamente non per quel che riguarda la necessità di un intervento, ma per quello che invece investe il ruolo politico del Consiglio, che avrebbe potuto dire la sua sul problema, ma «…il Consiglio richiesto dall’Opposizione non è mai stato convocato - accusa Fracassa - e adesso il Sindaco scopre il problema…».