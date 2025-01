SI UCCIDE SPARANDOSI IN TESTA CON IL FUCILE DA CACCIA, 70ENNE TERAMANO

Si è suicidato saparandosi un colpo in testa con uno dei tre fucili da caccia che deteneva Non c'è stato nulla da fare per un 70enne di Martinsicuro, i soccorritori non hanno potuto fare altro che registrare il decesso dell'uomo. Il fatto è avvenuto in via Rodi nell'abitazione dell'uomo. A dare l'allarme è stata la cognata che ha sentito il colpo di fucile. Aveva due figli che viveva fuori Martinsicuro. Non avrebbe lasciato biglietti. Sul posto il magistrato di turno.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.