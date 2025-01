SI UCCIDE SPARANDOSI IN TESTA CON LA PISTOLA, 70ENNE TERAMANO

Si è suicidato saparandosi un colpo in testa con la pistola. Non c'è stato nulla da fare per un 70enne di Martinsicuro, i soccorritori non hanno potuto fare altro che registrare il decesso dell'uomo. Il fatto è avvenuto in via Rodi nell'abitazione dell'uomo con la pistola regolarmente detenuta. Sul posto il magistrato di turno.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327 oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.