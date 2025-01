ROSETO / COSI' SARA' LA NUOVA PIAZZA DI CASAL THAULERO





Questa mattina, alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, del Vicesindaco Angelo Marcone, del progettista Arch. Giuseppe Marini e della ditta incaricata sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione della nuova piazza di Casal Thaulero. L'intervento, del valore di 100mila euro, prevede una serie di miglioramenti significativi per la comunità locale.

Il progetto, che oggi ha visto l’apertura ufficiale del cantiere da parte della ditta River Casa Snc, comprende la realizzazione di una nuova pavimentazione in cemento stampato, che garantirà una maggiore durabilità e un aspetto estetico migliore. Inoltre, verrà installato un nuovo arredo urbano, pensato per migliorare la fruibilità e il comfort degli spazi pubblici e saranno sistemati i marciapiedi oramai ammalorati.

Un altro aspetto fondamentale dell'intervento è il rinnovamento della pubblica illuminazione, che sarà potenziata con l'installazione di nuovi lampioni, più efficienti e sostenibili e che andranno a dare anche una nuova luce alla facciata della chiesa. Infine, verranno piantati nuovi alberi, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria e a creare zone d'ombra per i cittadini.

L'opera sarà realizzata grazie ad un finanziamento della Regione Abruzzo che ha riconosciuto l'importanza di questo intervento per il miglioramento della qualità della vita dei residenti di Casal Thaulero.

IL CAMPETTO. La consegna dei lavori della piazza fa seguito alla conclusione dei lavori di riqualificazione del campetto di Casal Thaulero. L'intervento, del valore di oltre 45mila euro, ha visto la realizzazione di un nuovo manto, la sistemazione della rete laterale che presentava evidente stato di usura e delle porte, trasformando l’area in un vero e proprio campo di calcetto con erba sintetica. La riqualificazione del campetto di Casal Thaulero non solo ha migliorato la struttura sportiva disponibile per i residenti e per i giovani, ma contribuirà anche a promuovere uno stile di vita sano e attivo. L'amministrazione comunale è fermamente convinta che investire nello sport e nelle infrastrutture ricreative sia fondamentale per il benessere della comunità. L’inaugurazione ufficiale dell’impianto rinnovato avverrà nelle prossime settimane attraverso un’apposita partita di calcetto.

“Siamo entusiasti di avviare questi lavori che porteranno benefici tangibili alla comunità di Casal Thaulero - dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e il Vicesindaco Angelo Marcone - Ringraziamo la Regione Abruzzo per il sostegno e siamo certi che la nuova piazza diventerà un punto di riferimento per tutti i cittadini della frazione. L'Amministrazione Comunale sta dando grande attenzione a Casal Thaulero e alla sua comunità, realizzando una serie di interventi fondamentali come quello della piazza, quello per il rinnovamento del campetto e il recupero delle Case Parcheggio. La realizzazione di questi lavori è il risultato di un dialogo costruttivo con i residenti e i loro rappresentanti, che hanno espresso chiaramente la necessità di migliorare le strutture di aggregazione sociale. L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per garantire che tutti i quartieri di Roseto dispongano di strutture adeguate e sicure – concludono Sindaco e Vicesindaco - Il nostro impegno è quello di creare spazi dove i giovani possano crescere, imparare e divertirsi in un ambiente sano e stimolante e dove la comunità possa vivere momenti di socialità e condivisione”.