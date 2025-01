IN DUE ANNI UN DIPENDENTE COMUNALE SI SAREBBE ACCREDITATO SULLA SUA BUSTA PAGA 80 MILA EURO, LA PROCURA INDAGA

Avrebbe gonfiato le sue buste paga con delle operazioni contabili attribuendosi di volta in volta soldi in più: secondo un primo conteggio la somma sarebbe di circa 80mila euro negli ultimi due anni. La Procura per il dipendente ha chiesto la misura interdittiva della sospensione dall'attività e per questo è stato fissato un interrogatorio davanti al gip al termine del quale il giudice deciderà se accogliere o meno la richiesta. L'indagine, riportata oggi sulle pagine del Centro, si è mossa dopo una segnalazione, sono già stati acquisiti documenti sia in municipio sia nelle tesorerie. L'accusa è quella di truffa aggravata ai danni dello Stato. Con questa ipotesi di reato la Procura ha iscritto nel registro degli indagati un dipendente del Comune di Tortoreto del settore economato. Non è la prima volta che questo accade all'ufficio economato del comune di Tortoreto: Anni fa Pasqualino Saccuti ex economo fu accusato di aver intascato oltre un milione di euro di fondi dell'ente in nove anni alla guida dell'ufficio di tesoreria e nel 2021 condannato in via definitiva a due anni e quattro mesi.