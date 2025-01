TERAMO PIANGE LUCA SISTILLI, AVEVA SOLO 57 ANNI

Aveva solo 57 anni Luca Sistilli, ucciso a Colleatterrato, nella sua abitazione, da un fatale attacco di cuore. A nulla sono serviti i tentativi m dei sanitari, accorsi sul posto per rianimarlo: non c’è stato nulla da fare. Conosciutissimo in città, anche per il suo passato sportivo, lavorava da anni come autista di bus per la Baltour, restando sempre vicino al mondo dello sport, tanto da diventare l’autista del pullman della Teramo Calcio nell’anno della serie B, poi sfumata per i noti fatti.

Luca Sistillj lascia un figlio, Mattia e la compagna Tonia, la mamma Lucia, il papà Primo, la sorella Antonella e tanti nipoti.

La camera ardente è stata allestita nella Casa Funeraria Petrucci, a Villa Pavone. I funerali si terranno domani mattina alle ore 10,30 nella Chiesa di San Berardo.