VIDEO / BLITZ AL CANTIERE DEL NUOVO DELFICO. IL COMUNE CERCA DI BLOCCARE I LAVORI DELLA PROVINCIA

"Quella non è una scuola… ma un campo da basket”. E se è un campo da basket, “…quella che si sta facendo non è certo una manutenzione ordinaria”. È l’inizio di uno scontro che va oltre, il semplice accertamento della Polizia Locale, il blitz che il Comune ha effettuai questa mattina al Forti, nel cantiere del “Nuovo Delfico”. Un blitz che, ufficialmente, muove i passi dall’esposto della Minoranza, ma in Provincia sono molti, se non tutti, a darne una lettura anche “istituzionale”, che segue di poche ore la presa di posizione pubblica del popolo del Forti. Il fatto che, ormai è chiaro, il trasferimento di tutto il Delfico alla Cona, causerà lo sfratto delle scuole “comunali” ora ospitate al Forti, non piace al Comune, che si mette di traverso e minaccia il blocco dei lavori. Quello di oggi è stato un sopralluogo ispettivo, ma seguirà un verbale e - forse - il blocco dei lavori, vista la discrepanza (ammessa ma già superata da via Milli) tra gli annunciati lavori per il campo da basket e la reale costruzione della platea per i moduli della scuola provvisoria. In realtà, se il Comune facesse seguire gli atti agli annunci, a settembre sarebbe pronta la nuova Fornaci, quindi non ci sarebbero problemi per eventuali sfratti, ma per ora sulla Fornaci è tutto fermo, e tutti conoscono i tempi della gianguideria, mentre la Provincia corre. E… il “campo da basket” è quasi pronto.

