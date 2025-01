GIOVEDI' PEPPE BARRA A TERAMO PER LA RICCITELLI



Arriva a Teramo PEPPE BARRA in “BUONASERA A TUTTI - dai miei disordinati appunti”, per il terzo appuntamento della Stagione di Prosa 2024/2025 della Riccitelli, giovedì 16 gennaio alle 20.30, Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo.

Lo spettacolo vede la regia di Francesco Esposito, Luca Urciuolo al pianoforte.

Il modo di fare teatro di Peppe Barra è stato più volte definito “le mille e una resurrezione dell’animo partenopeo”. Attraverso la sua maschera sarcastica e i tanti registri vocali - dai più gravi ai più acuti -, unisce da sempre gli elementi colti e popolari della sua città, mescolando nei suoi spettacoli, con facilità, la tradizione e l'innovazione.

Così il regista racconta il recital: “Buonasera a tutti già dal titolo lascia intuire cosa dovrà aspettarsi il pubblico: un momento di intimità tra artista e spettatori oltrepassando la cosiddetta quarta parete, in un continuo dialogo con la platea. Un viaggio nella vita dell'uomo e dell'artista: i suoi ricordi di infanzia e adolescenza nella Procida e nella Napoli degli anni '50, la sua memoria di giovanissimo attore con Zietta Liù, fino al successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare e agli anni di teatro insieme alla indimenticata Concetta Barra, madre e compagna di scena. Una passeggiata nei suoi oltre 60 anni di carriera, tra teatro e canzone, toccando la musica barocca e la tradizione popolare, il mondo magico di Basile, grandi autori come Petito e Viviani, il varietà, il cabaret, fino a giungere ai cantautori contemporanei. Barra sarà unico mattatore in scena - insieme a Luca Urciuolo che lo accompagnerà al pianoforte - per divertire ed emozionare, con follia e poesia. Senza mai interrompere il gioco con il pubblico, come un felice incontro tra bambini che hanno soltanto voglia di stare insieme e divertirsi ...con gioia ed ironia”