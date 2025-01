IL PROSSIMO FINE SETTIMANA AL POLO TECNOLOGICO ECONOMICO DI TERAMO L’OPEN DAY E LA SECONDA EDIZIONE DELL’EVENTO “4 RUOTE IN CATTEDRA”

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo e il Club

Automoto Storiche Teramo (CAST, Club federato ASI e da oltre 20 anni punto di

riferimento per le auto e moto d’epoca nella provincia di Teramo, ndr), in occasione

delle attività correlate agli Open day del Polo Tecnologico Economico “Alessandrini-

Marino-Pascal-Comi-Forti” di Teramo, organizzano la seconda edizione dell’evento “4

Ruote in cattedra”, mostra di auto d’epoca e sportive, che si terrà venerdì 17 gennaio

2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso il parcheggio interno dell’Istituto in via San

Marino n. 12. Nel corso dell’evento è prevista la Conferenza sul mondo delle auto

d’epoca, che si svolgerà, alle ore 11:00, presso l’Auditorium dell’Istituto e vedrà la

presenza straordinaria del noto pilota automobilistico teramano Marco Gramenzi,

vincitore di ben 10 titoli italiani.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, alla conferenza

interverranno i seguenti relatori: Carmine Cellinese - presidente ACI Teramo e CAST

Teramo, Paolo Martocchia - giornalista e scrittore e Patrizio Tullj - titolare

Autocarrozzeria TULLJ. Inoltre, sarà presente il prof. Pietro Galantini che ha curato

l’organizzazione dell’evento.

Per quanto riguarda l’Open day, esso si terrà domenica 19 gennaio 2025, dalle ore

10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nelle tre sedi di Via San Marino

n° 12 (Alessandrini-Marino), Via Bafile n° 39 (Pascal-Comi) e Via Cona n° 187 (Forti)

alla presenza della dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati, dei referenti

dell’orientamento Pietro Galantini, Rosa Montenero Vertino, Claudio Spitaleri e

Giuseppe Tribuiani, dei docenti, studenti e personale ATA del Polo, che forniranno

tutte le informazioni sulle diverse attività svolte sia in ambito curricolare che

extracurricolare e illustreranno i vari indirizzi di studio. Gli interessati avranno la

possibilità di visitare gli edifici scolastici, le palestre e i laboratori e di vedere all’opera

gli studenti del Polo impegnati in attività laboratoriali.

Si precisa che Ministero dell’Istruzione e del Merito, con note prot. n. 47577 del

26.11.2023 e n. 208 del 03.01.2025, ha inviato a tutte le scuole le indicazioni relative

2

alle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 le quali prevedono che, anche

quest’anno, le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle scuole statali

secondarie di 2° grado si svolgeranno online e che le relative domande dovranno

essere inoltrate dalle ore 08:00 del 21 gennaio alle ore 20:00 del 10 febbraio 2025,

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di

identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic

IDentification Authentication and Signature).

Pertanto, il Polo informa le famiglie, le quali abbiano necessità del supporto dell’Istituto

ai fini della formalizzazione della domanda di iscrizione, che gli uffici della segreteria

resteranno aperti, a partire dal 21 gennaio 2025, secondo i seguenti orari:

Sede Centrale “Alessandrini-Marino” Via San Marino n° 12

• dal 21 al 31 gennaio ore 09:00-14:00

• 2 febbraio ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00 (Open day)

• dal 3 al 9 febbraio ore 09:00-14:00

• 10 febbraio ore 9:00-19:00

Sedi Pascal-Comi Via Bafile n° 39 e Forti Via Cona n° 187

• 1° febbraio 2025 ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00 (Open day)