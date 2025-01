IL PROSSIMO FINE SETTIMANA A NEPEZZANO TORNA LA TRADIZIONALE FESTA DE “LU SAND’ANDONJE”

L’Associazione culturale “Comitato di frazione Nepezzano”, in collaborazione con la

Parrocchia “San Lorenzo Martire” di Nepezzano-Piano d’Accio, anche quest’anno ha

organizzato la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, denominata Festa de “Lu

Sand’Andonje”che si svolgerà in piazza Spinozzi a Nepezzano nei giorni 17, 18 e 19

gennaio 2025. Questo il ricco programma:

• venerdì 17 gennaio: ore 18:00 memoria liturgica di Sant’Antonio Abate (nella chiesa

parrocchiale) e apertura stand gastronomici; ore 21:00 canti e balli folk dal vivo con

l’esibizione del gruppo musicale “I Secondo Taglio”;

• sabato 18 gennaio: ore 18:00 apertura stand gastronomici; ore 19:00 (in parrocchia)

Progetto culturale e concerto “Canti di Sant’Antonio, tradizione da salvare” – i canti di

questua tra musica e poesia – in collaborazione con il gruppo musicale “Ars Antiqua”

dell’associazione culturale “Della Noce musica”; ore 21:00 musica e folklore dal vivo

con il concerto del gruppo musicale “Le Panocchie dell’Adriatico”; ore 23:00 Cocktail

Party e DJ Set;

• domenica 19 gennaio: ore 11:00 Santa Messa domenicale celebrata dal parroco don

Carlo Farinelli; ore 12:00 apertura stand gastronomici per pranzo; ore 15:00 pomeriggio

di animazione per bambini con la tradizionale benedizione degli animali; ore 16:00

conferenza sul tema “Animali geneticamente modificati: come si fanno e a che cosa

servono” a cura del Prof. Pasqualino Loi - Dipartimento di Medicina Veterinaria

dell’Università degli Studi di Teramo; ore 19:00 canti e musiche popolari con i ragazzi del

gruppo musicale “Folk Evolution”; ore 21:00 estrazione dei biglietti della lotteria

(primo premio un maiale di circa 150 Kg, ndr).

Sarà possibile mangiare polenta e salsicce, panini con salsicce, mazzafam con prosciutto,

peperoni, fuje e salsicce, uccelletti della tradizione e bere vino, vin brulé, vino cotto, e

cioccolata calda.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo in quanto è prevista l’installazione

di una tensostruttura riscaldata. Nei giorni 17 e 18 gennaio, dalle ore 19:30 alle ore 01:00,

sarà disponibile un bus navetta gratuito (una corsa ogni 30 minuti) con partenza da piazza

Garibaldi e arrivo a Nepezzano (e ritorno), prevedendo le seguenti fermate lungo il percorso:

piazzale San Francesco, stazione ferroviaria, Villa Pavone. Gli organizzatori hanno pensato

a questo servizio soprattutto per consentire ai partecipanti di poter bere serenamente un

buon bicchiere di vino senza la preoccupazione di doversi mettere alla guida di un veicolo

nel percorso di ritorno alle rispettive abitazioni.

L’Associazione culturale “Comitato di frazione Nepezzano”, nella persona del presidente

Sabina Di Giacinto, e il parroco don Carlo Farinelli ringraziano pubblicamente per la

preziosa collaborazione il Comune di Teramo, Teramo Ambiente S.p.A., la Baltour

Autolinee, Musicomania di Domenico Di Gregorio & C. e tutti gli sponsor che con il loro

contributo hanno reso possibile l’organizzazione dell’iniziativa.

Angelo Di Carlo