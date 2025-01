PRENDEVA A CINGHIATE I BAMBINI AL CAMPO SCUOLA, EDUCATORE A PROCESSO



Un campus che doveva essere un momento

di svago ma che per alcuni ragazzini sfocia in botte e punizioni. Per

ciò S.M.G, 55 anni, originario della Sicilia, ma residente a

Martinsicuro, è stato rinviato a giudizio perché ''in tempi

diversi e con un medesimo disegno criminoso - come recitano gli atti

della Procura di Ascoli Piceno - in qualità di educatore presente alla

colonia estiva organizzata dalla Parrocchia ''Sacro Cuore'' di

Martinsicuro, nel Teramano, abusava dei mezzi di correzione e di

disciplina nei confronti'' di tre ragazzini, tutti del 2010. La

colonia si è tenuta a Roccafluvione (Ap), frazione di Meschia, dal 3

al 7 luglio 2022. ''Utilizzando una cinta - si legge ancora nelle

carte - sferrava in varie occasioni più colpi in direzione dei

minorenni, colpendoli, anche con la parte della fibra, in varie parti

del corpo, così cagionando'' ad uno di loro ''vari lividi e la

riapertura di una ferita ad una gamba in fase di cicatrizzazione,

ferita che riprendeva a sanguinare'' e ad un altro ''lividi alla

spalla e alla schiena''.

Questo per reprimere normali schiamazzi notturni provenienti dalla

camera dei ragazzi, a lui affidati ''per ragioni di educazione,

istruzione e cura''. Un bambino è stato messo in un angolo e colpito

''con una borraccia di ferro dietro la nuca, cagionandogli una vistosa

arrossatura della pelle sotto l'attaccatura dei capelli; un altro è

stato afferrato per il collo, un terzo ha ricevuto un forte schiaffo

alla testa. Il tutto ''con l'aggravante di aver commesso il fatto

approfittando delle circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare

la pubblica o privata difesa, relative alle condizioni venutesi a

creare nelle stanze della colonia, con abuso di autorità derivante

dalla condizione di educatore della colonia estiva ed in danno della

presenza di minorenni''.

L'imputato, stando alle accuse, ''al fine di assicurarsi l'impunità

del delitto'', ha intimato ai ragazzini ''di no. Rivelare a nessuno i

fatti accaduti'' nel campo e, per raggiungere questo scopo, ''compiva

atti diretti in modo non equivoco a impedire ai minori di rivelare

agli educatori e ai rispettivi genitori di essere stati vittima di

violenze fisiche, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti

dalla sua volontà, data al determinazione degli stessi''. I ragazzini,

infatti, al loro rientro a casa, hanno riferito l'accaduto ai

familiari, che hanno fatto partire le denunce e che si sono costituiti

parte civile, assistiti dall'avvocato Mauro Gionni, di Ascoli Piceno.