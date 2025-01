SPARA AL VENDITORE PORTA A PORTA... CON UNA PISTOLA ABUSIVA

Fare attenzione alle truffe, è un obbligo. Non fidarsi mai degli sconosciuti, lo è altrettanto. Non aprire la porta a ipotetici consulenti di vantaggiose proposte economiche, è una regola da seguire sempre. Il rischio, però, è che di tanto in tanto, chi suona alla porta non sia un truffatore, ma un ragazzo che cerca di guadagnarsi qualche soldo proponendo contratti di fornitura per elettricità e gas, ma che venga comunque scambiato per truffatore, tanto da essere accolto a colpi di pistola. E’ successo a Magliano dei Marsi, dove un 19enne di Modena, che sta girando l’Abruzzo come promoter di Heracomm, quando ha suonato alla porta di una signora, è stato accolto dal compagno della stessa che, pistola alla mano, ha sparato un colpo in aria. Il ragazzo s’è dato alla fuga, precipitosamente e, prima di prendere un treno e tornare a Modena, ha denunciato tutto ai Carabinieri, che hanno denunciato l’uomo per porto abusivo d’arma.