HONDA RACCOGLIE E DONA AL BANCO ALIMENTARE ABRUZZO 713KG DI ALIMENTI



Nei giorni scorsi, all’interno dello stabilimento di Val di Sangro, la Honda Italia ha dimostrato ancora una volta la sua solidarietà organizzando una raccolta alimentare. Grazie alla partecipazione attiva e generosa di tutti gli Associati, sono stati raccolti ben 713 Kg destinati a supportare le persone bisognose del territorio. Il cibo donato è stato consegnato al Banco Alimentare dell’Abruzzo e Molise, che provvederà a distribuirlo rapidamente ai meno fortunati attraverso la sua rete di enti convenzionati, tra cui Caritas, associazioni di volontariato e mense per i poveri. Il cibo è stato ufficialmente consegnato al Banco Alimentare dell’Abruzzo dal direttore di stabilimento, Marcello Vinciguerra nelle mani di Cosimo Trivisani, direttore. In questa occasione, Vinciguerra ha dichiarato: “Sono orgoglioso dei nostri Associati, delle nostre Associate e dei nostri fornitori perché grazie al loro impegno e alla loro generosità abbiamo raggiunto un altro risultato importante e potremo aiutare tante persone. La dedizione e lo spirito di solidarietà dimostrano, ancora una volta, quanto possiamo ottenere quando lavoriamo insieme per una causa comune”.