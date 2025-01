L'INFOPOINT DELLA TEAM SI SPOSTA DA PIAZZA GARIBALDI AL PARCO DELLA SCIENZA...PER ORA

A partire da lunedì 20 gennaio, per esigenze tecnico-organizzative, l’Infopoint della TEAM, attualmente ubicato a piazza Garibaldi, si sposterà temporaneamente al Parco della Scienza.

Dalla prossima settimana, dunque, per il ritiro delle buste e dei mastelli, compresi quelli di nuova introduzione e destinati al conferimento dell’indifferenziato (dotati di un sistema di identificazione elettronica, tramite tag, associati alle utenze) l’utenza dovrà necessariamente recarsi al Parco della Scienza, con il relativo sportello aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o, in alternativa,all’Infopoint di San Nicolò, in Via Madri Costituenti n.6 (all’interno dello Spazio Multiculturale Ca.Fè) aperto il martedì e il giovedì dalle ore 8.30 alle 13.30 dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Per i soli residenti di Villa Mosca, come già comunicato in precedenza, sarà possibile ritirare il mastello esclusivamente al Parco della Scienza.

In vista dell’avvio, a partire dal 1° marzo, della sperimentazione relativa all’introduzione della tariffa puntuale su tutto il territorio, si invitano i cittadini a ritirare quanto prima il relativo mastello dotato di tag, che potrà essere consegnato dagli operatori solo all’intestatario dell’utenzamunito di tessera sanitaria o, nel caso in cui quest’ultimo fosse impossibilitato a recarsi presso gli uffici, da una persona fornita di apposita delega in carta semplice e fotocopia del documento.