VIDEO/ PARTE SABATO 18 GENNAIO LA RACCOLTA FIRME TRA CITTADINI E COMMERCIANTI PER DIRE "BASTA AD UNA CITTA' CHE STA MORENDO", TUTTI I SABATO IN PIAZZA MARTIRI SARA' PRESENTE UN GAZEBO

Partirà sabato prossimo, 18 gennaio 2025, una petizione rivolta a cittadini, commercianti a tutti coloro che non si sentono più rappresentati dall'amministrazione D'Alberto per dire "basta e far sentire la propria voce forte e chiara". Lo dice il conisgliere Franco Fracassa che sarà presene con la minorana al Comune di Teramo in piazza. No ad una città che sta morendo e no anche allo spostamento del Delfico a La Cona. Per questo si chiede anche che il Comune metta a disposizione l'area dell' ex stadio comunale perchè la scuola deve rimanere in centro. Il centrodestra sarà in piazza Martiri con un gazebo ogni sabato. Le firme saranno consegnate al Sindaco e al Presidente della Provincia. L'invito del centrodesta è quello di recarsi a firmare in massa.