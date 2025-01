LADRI NELLA SEDE DELLA TERAMO AMBIENTE IN PIAZZA GARIBALDI

Tentativo di furto alla sede della TeAm, in piazza Garibaldi, con forzatura del portone principale, e apertura della porta posteriore, che si affaccia sul parcheggio della Provincia. I vertici della TeAm stanno inventariando tutto, specie per quello che riguarda la protezione dei dati, ma sembra che non sia stato portato via nulla, per quello che riguarda computer e archivi della tari. “Abbiamo subito avvertito le forze dell’ordine - racconta il presidente della Teramo Ambiente, Saccomandi - ma non abbiamo comunque interrotto la consegna dei mastelli, che abbiamo anche deciso di trasferire al parco della scienza, per assicurare anche una diversa organizzazione, anche alla luce dei fatti di questa notte”