FOTO/ LAVORI FERMI DA 40 GIORNI SULLA SP 50 NELLA FRAZIONE DI IOANELLA, DOV'E' FINITA LA DITTA?

Sono Luca Rastelli, residente nella frazione di Ioanella, nel Comune di Torricella Sicura e componente del gruppo Torricella nel Futuro.

Voglio segnalare la situazione di disagio che viviamo. Torniamo a parlare della "famosa" SP50.

Dopo anni di attesa i lavori sono iniziati a Maggio 2024 durante la campagna elettorale per le elezioni comunali di Torricella Sicura...casualità?

L'attuale opposizione, fortemente appoggiata dalla Provincia, esaltava e ringraziava quest'ultima per aver avviato i lavori. Adesso tutti ci chiediamo: si è spento questo fuoco di paglia? La Provincia si è dimenticata di noi? L'impresa esecutrice dov'è?

La strada è disastrata..si viaggia a senso unico alternato con i semafori che spesso non funzionano per la scarsa manutenzione..tengo a precisare che ci transita anche lo scuolabus. Da 40 giorni i lavori sono fermi. Abbiamo il diritto di tornare a casa in sicurezza?