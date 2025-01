I COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO RACCOLGONO 1.100 EURO PER LA MULTA PAUCIS

Nuova inziativa di raccolta fondi da parte dei commercianti del centro storico di Teramo a favore della mensa Multa Paucis. Una colletta per un pasto caldo da donare a tutti coloro che ogni giorno si recano alla mensa perchè in difficoltà. Così come in difficoltà è il commercio teramano evidenziano i negozianti. Difficoltà che ha portato una raccolta minore rispetto agli altri anni ma fatta, come sempre, di cuore.