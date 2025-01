UN CHILO DI COCAINA IN UN TROLLEY, TRE VENTENNI ARRESTATI DALLA FINANZA

Arrestati tre giovani italiani dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Sequestrato 1 chilogrammo di “cocaina”, che avrebbero fruttato sul mercato della droga circa 120.000 euro.

L’attività info-investigativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo adriatico, condotta nell’ambito dei servizi di prevenzione contro il traffico di sostanze stupefacenti, ha permesso di individuare e sottoporre a controllo, a Pescara, con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara, tre giovani italiani.

Nel corso delle preliminari fasi del controllo uno dei tre soggetti, mostrando un evidente stato di agitazione, colpiva al volto uno dei Finanzieri e si dava alla fuga facendo perdere le sue tracce.

I militari decidevano di eseguire un’ispezione più approfondita effettuando perquisizioni domiciliari in tre immobili a Pescara ed uno a Montesilvano, risultati nella disponibilità dei controllati.

In particolare, in uno degli appartamenti siti a Pescara venivano trovate all’interno di un trolley nascosto in una scatola di cartone, diverse buste di cellophane, tutte contenenti “cocaina” per un totale di oltre 1 kg..

Unitamente allo stupefacente venivano rinvenute e sequestrate attrezzature per il confezionamento dello stesso e un bilancino di precisione, oltre a € 1.050,00 ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due fermati, poco più che ventenni, sono stati tratti in arresto e tradotti nella Casa Circondariale “S. Donato” di Pescara; il terzo, “datosi alla macchia” ma poi costituitosi, è poi portato in carcere