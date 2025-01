IL CASO / “RISOLTO” IL PROBLEMA DELL’ALBERO CAPITOZZATO… NON C’È PIÙ!

Buongiorno,questa mattina molto presto hanno reciso del tutto il povero albero come si puo' vedere dalla foto. L'autore di tale decisione andrebbe pesantemente sanzionato.

Mentre in altre citta' si piantano alberi, Teramo si distingue per eliminarli.

Poveri noi! Ho letto il vostro recente articolo che spiega bene i motivi per cui non andrebbe mai effettuata una potatura cosi' eccessiva e compromettente, ma a quanto pare l'ignoranza di certuni non si riesce ne'a capitozzare e ne' a sradicare, purtroppo bisogna prenderne atto.

Grazie per gli articoli e buon lavoro!

Marisa Altieri